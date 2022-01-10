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Політика

Цілком протиправне та антизаконне рішення: ОПЗЖ зробила заяву про продовження арешту Медведчуку

16:45 10 січня 2022
Медведчук

Чим гірша ситуація в країні, тим нахабніше і цинічнішими стають репресії Зе-режиму проти політичних опонентів, — йдеться в заяві політичної сили «Опозиційна платформа — За життя». — Сьогодні під тиском влади Печерський суд виніс абсолютно протиправне та антизаконне рішення.

Незважаючи на очевидну абсурдність та сфабрикованість звинувачень, продовжив домашній арешт голові політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку. Обмеження свободи продовжено до 10 місяців, при тому що за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати пів року.

Зе-влада провалила всі напрямки роботи. Вона не здатна впоратися з економічними викликами, енергетичною кризою, не може покращити життя людей. Влада не має політичної волі, щоби принести в Україну обіцяний мир. Довіра та підтримка Зе-влади стрімко падає. В очах українського народу та всього світу Зе-режим став синонімом слабкості, бездарності, безвідповідальності та безпорадності. Посилюючи політичні репресії, знищуючи свободу слова, незаконно тримаючи під арештом опозиціонерів, режим сподівається показати свою силу. Але насправді вкотре показує свою неспроможність.

«Опозиційна платформа — За життя» вимагає повного та безумовного припинення репресій щодо голови Політичної та Стратегічної ради нашої партії. Ми вважаємо, що фальсифікація звинувачень проти Віктора Медведчука та його незаконне утримання під вартою руйнує правову систему, завдає шкоди українській демократії та підриває репутацію української держави. Такі дії є справжня державна зрада.

Влада, що втратила довіру, піде. А організаторам та виконавцям фальсифікацій, незаконних дій та цькування доведеться відповідати.

Партія «Опозиційна платформа — За життя».

Оригінал заяви на сайті ОПЗЖ

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