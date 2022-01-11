У Славутичі на Київщині за програмою Зеленського вперше за 40 років реконструювали басейн

У м. Славутич на Київщині готуються відкрити модернізований міський басейн. Його реконструкцію провели вперше за майже 40 років в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Київська ОДА.

За словами першого заступника голови Київської облдержадміністрації Дмитра Назаренка, оновленим басейном зможуть користуватися усі дорослі та маленькі мешканці міста та прилеглих громад без винятку.

«Басейн у місті Славутич було збудовано наприкінці 1980-х років. Він потребував модернізації, в тому числі впровадження принципів безбар"єрності. В ході реконструкції ми враховували потреби усіх верств населення», — сказав він.

Загальна вартість виконаних робіт склала 49,1 млн грн.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його програм «Велике будівництво» та «Здорова Україна» вже побудували 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони та 25 басейнів.

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