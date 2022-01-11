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Політика

У мережі порівняли дитячі садки «Великого будівництва» з садочками у Німеччині

15:24 11 січня 2022
Дитячий садок

Дитячі садки, що створюються в Україні в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», схожі за своїми характеристиками на дошкільні навчальні заклади у Німеччині. Фото садочків опублікував у Facebook Юрій Голік.

Він показав, як виглядають дитячі садки, які реконструюються прямо зараз у Кривому Розі, а також дитячий садок у формі стільників, який будують у Рівному.


«Раніше три дитячі садки у формі стільників були побудовані нами в Дніпропетровській області — у Підгородному, Романковому та Іларіоновому», — зазначив Голик.

Проєкти садків-вуликів є унікальними не лише за своєю формою. Наприклад, їх внутрішні приміщення мають панорамні вікна, підлога оснащена підігрівом. У садках також встановлені свої альтернативні котельні та сонячні батареї.

Нагадаємо, як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, у рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво» вже реконструйовано та створено «з нуля» понад 150 дитячих садків. Найближчими роками планується закінчити роботи у 300 подібних об'єктах.

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