У Могилеві-Подільському за програмою Зеленського вперше за 80 років відремонтували міст на трасі М-21

У Вінницькій області завершився капітальний ремонт автомобільного мосту у складі траси М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський. Переправа розташована у Могилеві-Подільському, до того її не ремонтували понад 80 років. Для комфорту і безпеки містян поруч з відремонтованим автомобільним мостом збудували з нуля пішохідний мостовий перехід.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області.

Роботи стартували у квітні минулого року і були здійснені в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Автомобільний та пішохідний мости через н. п. Немія є частиною автошляху міжнародного значення М-21. Він пролягає від кордону з Білоруссю до кордону з Молдовою і збігається з частиною європейського маршруту E583. Міст не ремонтувався понад 80 років, з 1937 року, та не відповідав державним будівельним нормам», — йдеться у повідомленні.

На автомобільному мосту розширили проїзну частину з 6,8 до 8 метрів. Тим часом пішохідний міст має ширину 3 м та довжину 55 м.

Нагадаємо, в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» станом на кінець 2021 року зробили понад 14 тисяч кілометрів доріг та більше 600 мостів.

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