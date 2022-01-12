Для школи № 35 у Дніпрі «Велике будівництво» створить євростадіон

Спорткомплекс з футбольним полем, виконаним за євростандартами, незабаром у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» з'явиться поряд зі школою № 35 у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

У нового футбольного поля, яке обладнають замість занедбаного старого, будуть розміри, що відповідають європейським стандартам: 105 на 68 метрів.

Навколо поля обладнають потужне підсвічування за допомогою чотирьох 16-метрових щогл, кожна з яких буде оснащена 22 світильниками.

Крім футбольного поля, на новому шкільному стадіоні будуть розміщені також майданчики для гри у волейбол та баскетбол, зони воркауту та стрибків у довжину, бігові доріжки та тренажери. Таким чином, у школи з'явиться повноцінний сучасний спорткомплекс.

«Діти мають займатися фізкультурою та спортом на стадіонах, що відповідають вимогам часу. Із яскравими майданчиками з безпечним нетравматичним покриттям та зручними знаряддями. Такі осередки створюємо в навчальних закладах по всій області», — наголосив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

Колишній стадіон школи № 35 був побудований 45 років тому, і до початку реконструкції в межах «Великого будівництва» перебував у занедбаному стані.

Після завершення робіт інфраструктурою шкільного спорткомплексу зможуть користуватися близько 2000 дітей — учні шкіл № 35, сусідньої № 111 та вихованці ДЮСШ № 2.

Наразі на стадіоні триває обладнання якісної дренажної системи — підрядник укладає щебінь різного розміру в кілька шарів, загальна товщина яких становитиме близько пів метра.

Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні вже було збудовано та реконструйовано 193 стадіони, 25 басейнів, 600 активних парків та 900 спортивних майданчиків.

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