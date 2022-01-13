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Політика

«Велике будівництво»: У Миколаєві відкривають модернізований корпус обласного онкоцентру

11:45 13 січня 2022
Онкоцентр у Миколаєві

У Миколаєві готуються відкрити модернізований радіологічний корпус обласного центру онкології. Реконструкцію приміщень, а також закупівлю новітнього медичного обладнання провели в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Миколаївська ОДА.

«Наразі підрядна організація наводить останні штрихи з облаштування сучасного радіологічного корпусу КНП «Миколаївський обласний центр онкології», — йдеться у повідомленні.

Серед іншого будівельники капітально відремонтували комунікації, системи опалення та вентиляції. Встановили нове електроосвітлення, пожежну сигналізацію тощо.

На сьогодні проводяться ремонтні роботи в приміщеннях другої черги будівництва для встановлення апарату брахітерапії «SagiNova HDR». Також в приміщеннях третьої черги завершуються ремонтні роботи відділення УЗД.

На оновлення радіологічного корпусу у Миколаєві витратили 122 млн грн.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом в рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво» вже відремонтували або збудували 600 сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень у лікарнях.

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