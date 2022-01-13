На Рівненщині за програмою Зеленського цього року збудують 6 садків

У 2022 році в Рівненській області планують збудувати одразу 6 нових дитячих дошкільних закладів.

Як повідомляє обласна державна адміністрація, буде створено 4 нових і завершено будівництво ще 2 садочків.

«Програма президента Володимира Зеленського „Велике будівництво“ у 2022 році на території Рівненщини продовжується. Вона охоплює декілька соціальних напрямів, і розбудова дошкільної освітньої мережі — один із них. Відтак, цьогоріч у планах — побудувати шість дитсадків. Із них два проєкти — перехідні з минулого року. Це дитсадки в селищі Мізоч та в Рівному на вулиці Коновальця», — розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Також нові садочки з’являться у селах Крупець, Городок, Колоденка і Великий Олексин. Територіальні громади вже підготували проєктно-кошторисну документацію. Фінансуватимуть будівництво спільно з місцевого і центрального бюджетів.

Загалом упродовж 2022 року в рамках «Великого будівництва» на Рівненщині планують відкрити 5 шкіл, 6 садочків і 5 спортивних об’єктів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що за програмою «Велике будівництво» вже відкрито 150 дитсадків і 200 шкіл. У планах — зробити ще 600 нових освітніх просторів.



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