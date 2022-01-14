«Велике будівництво» Зеленського оновило Палац культури у Лозовій на Харківщині

У місті Лозова Харківської області завершилось оновлення Палацу культури. Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Харнам.

За його словами, в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» була проведена реставрація фасаду будівлі і вуличні бетонні роботи, прокладено трубопровід до пожежних резервуарів.

«Також тут було зроблено мембранне покриття покрівлі, утеплення і гідроізоляція, замінено двері», — зазначив Харнам.

Завдяки новому пандусу і підйомнику Палац культури став доступним для маломобільних груп населення.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» минулого року стартувала «Велика реставрація» — програма з відновлення визначних історичних пам’яток та об’єктів культурної спадщини, розрахована на кілька років.

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