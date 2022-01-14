«Велике будівництво» прокладе хороші дороги до буковинських Карпат

У Чернівецькій області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде відновлено дороги, що ведуть до віддалених населених пунктів буковинських Карпат. Це дозволить забезпечити якісне та комфортне сполучення з гірськими районами.

Про намір оновити дороги буковинських Карпат повідомили у Чернівецькій ОДА.

Йдеться, зокрема, про ремонт доріг до Шепоту, Конятина, Довгопілля та Путили. Ці населені пункти розташовані поблизу українсько-румунського кордону і від них починаються туристичні маршрути до місцевих природних та історичних пам'яток.

На околицях цих селищ розташовані такі туристичні локації, як покинута радіостанція «Памір» на горі Томнатик, гора Яровиця заввишки 1574 метри, мінеральне джерело «Сарата», високогірне озеро «Буковинське око», водоспад Сучавський Гук та багато інших.

«Торік разом із Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області ми розпочали цю роботу, розробили необхідну проєктно-кошторисну документацію, і вже зараз у нас є визначені підрядники на більшість ділянок, що дозволяє нам у наступні роки поремонтувати їх та забезпечити нормальний проїзд до Шепоту», — розповів перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.

Нові дороги у буковинських Карпатах повернуть регіону туристичну привабливість, на яку вони заслуговують, та забезпечать мешканців віддалених районів Буковини якісним сполученням, наголосили в ОДА.

Нагадаємо, з початку реалізації президентської програми «Велике будівництво» в Україні вже було збудовано та відновлено понад 14 000 км доріг. Кожен третій мешканець України назвав будівництво доріг одним із головних досягнень у 2021 році.



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