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Політика

«Шептуни» радили не повертатись: Порошенко за кордоном записав відео для Зеленського

16:31 15 січня 2022
Петро Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, заявив, що повертається рейсом із Варшави 17 січня.

«Наполегливо радили мені „шептуни“ із кіл Зеленського для того, щоб мені краще не повертатися в Україну. Зупинити своє політичне життя і відкрити своє зелене світло Зеленському[…] Пане Зеленськоий, для вас погана новина: 17 січня о 09:10 рейсом з Варшави я повертаюся в Україну», — заявив він.

Порошенко сказав, що готовий допомагати чинній владі.

«Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», у січні суд заарештував усе майно Петра Порошенка. Йдеться про кілька квартир, маєток у Козині, низку українських компаній.

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