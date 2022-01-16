Порошенка не затримуватимуть у київському аеропорту: названо причину

Лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, якому висунули підозру в держзраді, завтра не затримуватимуть одразу після прильоту в Україну. Про це пише zn.ua, посилаючись на джерело в Офісі президента.

Повідомляється, що на Банковій, попри рішення Печерського райсуду Києва про затримання п'ятого президента, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу, вважають, що не потрібно робити телекартинку Порошенку. Відомо, що «Європейська Солідарність» збирає своїх прихильників, щоб зустріти свого лідера.

Крім того, в Офісі президента визнали, що є проблеми з якістю рішення Печерського суду, «у якому міститься низка слабких процесуальних моментів». І воно може бути швидко оскаржене захистом Порошенка.



Підстави затримати лідера «ЄС» з'являться у прокурорів, якщо він 17 січня на 11:00 не з'явиться до Печерського райсуду.

Джерело з ОП також вважає, що як запобіжний захід для Петра Порошенка буде обрано цілодобовий домашній арешт, а сума застави, швидше за все, складе близько 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Петро Порошенко має повернутися до Києва рейсом з Варшави 17 січня. За його словами, близькі до Зеленського люди радили йому не повертатися, але політик вважає це неприйнятним для себе.

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