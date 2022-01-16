27.86 / 28.13 31.76 / 32.21
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Порошенка не затримуватимуть у київському аеропорту: названо причину

15:45 16 січня 2022
Порошенко

Лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, якому висунули підозру в держзраді, завтра не затримуватимуть одразу після прильоту в Україну. Про це пише zn.ua, посилаючись на джерело в Офісі президента.

Повідомляється, що на Банковій, попри рішення Печерського райсуду Києва про затримання п'ятого президента, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу, вважають, що не потрібно робити телекартинку Порошенку. Відомо, що «Європейська Солідарність» збирає своїх прихильників, щоб зустріти свого лідера.

Крім того, в Офісі президента визнали, що є проблеми з якістю рішення Печерського суду, «у якому міститься низка слабких процесуальних моментів». І воно може бути швидко оскаржене захистом Порошенка.

Підстави затримати лідера «ЄС» з'являться у прокурорів, якщо він 17 січня на 11:00 не з'явиться до Печерського райсуду.

Джерело з ОП також вважає, що як запобіжний захід для Петра Порошенка буде обрано цілодобовий домашній арешт, а сума застави, швидше за все, складе близько 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Петро Порошенко має повернутися до Києва рейсом з Варшави 17 січня. За його словами, близькі до Зеленського люди радили йому не повертатися, але політик вважає це неприйнятним для себе.

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Єфремов

«Досить покараний»: Михайла Єфремова, який вчинив смертельну ДТП, запропонували звільнити достроково

Вовчий повний місяць

«Вовчий місяць» 18 січня: що важливо знати про першу повню року і як до неї підготуватися

Анна Мохонько

«Постійно комплексувала через свій зріст»: володарка найдовших ніг з Полтави перевершила рекорд Анастасії Волочкової у поперечному шпагаті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.