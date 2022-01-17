27.94 / 28.19 31.80 / 32.21
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Велике будівництво» Зеленського добудує міст через Сухий Лиман на трасі М-27 Одеса — Чорноморськ

11:21 17 січня 2022
міст через Сухий Лиман

Будівництво мосту через Сухий Лиман на трасі М-27 Одеса — Чорноморськ у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» продовжиться вже цього року після внесення змін до проєкту переправи.

Як повідомили в Укравтодорі, для коригування проєкту було проведено випробування опор мосту під впливом статичного навантаження.

Під час випробувань кожну опору мосту навантажували загальною вагою 240 тонн, яку забезпечували 6 вантажівок. Поведінка конструкцій при цьому фіксувалася за допомогою датчиків, встановлених Міжнародним проєктним інститутом. Саме з цією організацією Укравтодор наприкінці 2021 року уклав договір на коригування проєкту.

У 2016 році, коли міст ще перебував у комунальній власності, попередній проєкт не врахував нестійкість мулистих ґрунтів на підходах до мосту. Це з'ясувалося у 2020 році, коли міст було передано у державну власність та його будівництво відновилося вже в межах «Великого будівництва». Виявилося, що насип, що зводиться для під'їздів до мосту, почав просідати і тиснути на опори переправи.

За даними начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитра Рибалки, висновки проведеної експертизи та новий проєкт мають бути готові до кінця лютого — початку травня. Вони дозволять провести торги та вибрати підрядника для завершення робіт.

Одним з варіантів усунення помилки, якої припустилися під час минулого проєктування, розглядається добудова двох прогонів по 33 метри кожен із боку Одеси та Чорноморська, які дозволять пройти над нестійкими ґрунтами.

Наразі для сполучення з Чорноморськом та портом використовується тимчасова понтонна переправа.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде зведено два нових мости — через Дніпро у Кременчуці та через Дністер у Ямполі, а будівництво Запорізьких мостів наближається до завершення. Загалом від початку дії «Великого будівництва» в Україні вже було збудовано та відновлено 560 мостів та штучних споруд.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

соус

Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез

Вовчий повний місяць

«Вовчий місяць» 18 січня: що важливо знати про першу повню року і як до неї підготуватися

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Христина Соловей

«Народження Афродіти»: улюблениця Вакарчука блиснула точеною фігуркою на березі Індійського океану

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.