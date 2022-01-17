Будівництво мосту через Сухий Лиман на трасі М-27 Одеса — Чорноморськ у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» продовжиться вже цього року після внесення змін до проєкту переправи.

Як повідомили в Укравтодорі, для коригування проєкту було проведено випробування опор мосту під впливом статичного навантаження.

Під час випробувань кожну опору мосту навантажували загальною вагою 240 тонн, яку забезпечували 6 вантажівок. Поведінка конструкцій при цьому фіксувалася за допомогою датчиків, встановлених Міжнародним проєктним інститутом. Саме з цією організацією Укравтодор наприкінці 2021 року уклав договір на коригування проєкту.

У 2016 році, коли міст ще перебував у комунальній власності, попередній проєкт не врахував нестійкість мулистих ґрунтів на підходах до мосту. Це з'ясувалося у 2020 році, коли міст було передано у державну власність та його будівництво відновилося вже в межах «Великого будівництва». Виявилося, що насип, що зводиться для під'їздів до мосту, почав просідати і тиснути на опори переправи.

За даними начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитра Рибалки, висновки проведеної експертизи та новий проєкт мають бути готові до кінця лютого — початку травня. Вони дозволять провести торги та вибрати підрядника для завершення робіт.

Одним з варіантів усунення помилки, якої припустилися під час минулого проєктування, розглядається добудова двох прогонів по 33 метри кожен із боку Одеси та Чорноморська, які дозволять пройти над нестійкими ґрунтами.

Наразі для сполучення з Чорноморськом та портом використовується тимчасова понтонна переправа.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде зведено два нових мости — через Дніпро у Кременчуці та через Дністер у Ямполі, а будівництво Запорізьких мостів наближається до завершення. Загалом від початку дії «Великого будівництва» в Україні вже було збудовано та відновлено 560 мостів та штучних споруд.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter