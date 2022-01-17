У Києві обирають запобіжний захід Порошенку: відеотрансляція

Суд з обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петру Порошенку розпочався у Печерському райсуді Києва з запізненням на 40 хвилин.

Судове засідання веде суддя Олексій Соколов, призначений на посаду у 2017 році.



Адвокат Порошенка Головань заявив, що сторона захисту заперечує статус Порошенка як підозрюваного.

Він також зазначив, що представники ДБР на паспортному контролі здійснили провокацію, відібравши паспорт у експрезидента. Буцімто це робилося для того, щоб Порошенко вчасно не потрапив до суду.

Наразі суд оголосив перерву до 14:00 для того, щоб адвокати Порошенка ознайомилися з матеріалами справи, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Порошенко під час перерви

Нагадаємо, в аеропорту «Київ» прикордонники перевіряли паспорт Петра Порошенка близько 15 хвилин. А представники ДБР намагалися вручити п'ятому президенту процесуальні документи.

411

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter