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Україна

У Києві обирають запобіжний захід Порошенку: відеотрансляція

12:07 17 січня 2022
Порошенко та адвокат Новіков

Суд з обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петру Порошенку розпочався у Печерському райсуді Києва з запізненням на 40 хвилин.

Судове засідання веде суддя Олексій Соколов, призначений на посаду у 2017 році.


Адвокат Порошенка Головань заявив, що сторона захисту заперечує статус Порошенка як підозрюваного.

Він також зазначив, що представники ДБР на паспортному контролі здійснили провокацію, відібравши паспорт у експрезидента. Буцімто це робилося для того, щоб Порошенко вчасно не потрапив до суду.

Наразі суд оголосив перерву до 14:00 для того, щоб адвокати Порошенка ознайомилися з матеріалами справи, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Порошенко під час перерви

Нагадаємо, в аеропорту «Київ» прикордонники перевіряли паспорт Петра Порошенка близько 15 хвилин. А представники ДБР намагалися вручити п'ятому президенту процесуальні документи.

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