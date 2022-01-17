На «Велике будівництво» Кременчуцького мосту за допомогою криголаму привезли нову техніку з Туреччини

До Кременчука надійшов черговий транш техніки з Туреччини для будівництва нового мосту через ріку Дніпро. Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, проєкт реалізують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Обладнання йшло Чорним морем. Цього разу баржі разом із буксиром-льодоколом доставили необхідні механізми, які будуть задіяні безпосередньо в акваторії річки для влаштування фундаментів під час зведення пілонів, зокрема — перевезення бетонозмішувачів з берега до місця влаштування труб», — йдеться у повідомленні служби.

Наразі підрядник вже влаштував 24 сталевих труби майбутньої переправи. Кожна з них проходить три етапи заглиблення за допомогою різних сучасних механізмів.

Паралельно біля будівельного майданчика завершили монтаж бетонного заводу, який постачатиме матеріали для будівництва Кременчуцького мосту.

Новий міст через Дніпро буде вантовим з двома пілонами висотою 103 м та загальною довжиною прогонів 720 м.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках започаткованої ним програми «Велике будівництво» вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів.

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