Мінінфраструктури ламає корупцію в морській галузі: усі держпослуги для моряків оцифрують

В Україні оголошено тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків та державних електронних послуг для моряків на порталі «Дія». Про це повідомляє у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Очільник МІУ зазначив, що діджиталізація процесу атестації моряків має подолати наслідки корупційної схеми, яку влітку 2021 року викрила СБУ. Схема працювала давно й щорічно приносила її організаторам до $ 150 млн. Для моряків створювались умови, в яких пройти атестацію було можливо лише через хабар у сумі від 3 до 8 тисяч доларів.

У серпні СБУ знайшла дата-центр, де розміщувався Реєстр морських документів, який остаточно перейшов до приватних рук наприкінці 2019-го — початку 2020 року.

МІУ разом із Мінцифрою та проєктом USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» довелося відновлювати реєстр та створювати новий інформаційний продукт.

«Наша команда обрала системне рішення — повну перебудову та діджиталізацію сфери дипломування моряків. Такі проєкти не реалізуються за 1 чи 2 місяці. Однак зрозуміло, що поки триває розробка нових рішень, недореформована система не здатна задовольнити ані наші потреби, ані потреби моряків», — зазначає Кубраков.

Водночас, за оцінкою міністра, низка рішень вже стали проривними. Найперше це те, що термін дії раніше виданих документів моряків було подовжено до липня 2022 року.

Також розпочато експеримент з тестування моряків на базі міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0. Перше тестування відбулося у листопаді минулого року. Складено 126 іспитів, з яких 77 — успішно. Планується поступово повністю перевести тестування моряків у цю систему.

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3944, який скасував обов’язкову періодичну атестацію моряків з безперервним стажем роботи на суднах. Завдяки йому 120 моряків незабаром отримають відповідні свідоцтва, а ще майже 200 заяв будуть опрацьовані до кінця січня.

План на цей рік, за словами Кубракова, — максимально оцифрувати державні послуги для моряків, вивести їх на якісно новий рівень та мінімізувати корупційні ризики.

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