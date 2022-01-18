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Політика

«Велике будівництво»: дорожники цього року продовжать ремонт траси Татарів — Кам’янець-Подільський

15:22 18 січня 2022
Ремонт траси Татарів – Кам&#39;янець-Подільський

В Івано-Франківській області цього року продовжиться ремонт траси Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський, яку почали відновлювати минулого року. Роботи на маршруті ведуться в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомила Facebook-сторінка Служби автодоріг Івано-Франківської області.

«Дорога Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський протяжністю майже 172 км в межах Івано-Франківської області проходить кількома національними та регіональними природними парками та збігається з туристичним маршрутом «Золота підкова Карпат», — розповіли в Автодорі.

Протягом 2021 року було відновлено 31,5 км цієї траси. Нове покриття отримали ділянки в Надвірнянському, Верховинському та Коломийському районах. Уздовж відремонтованих відтинків також було встановлено нові знаки, бар’єрне та перильне огородження, облаштовано узбіччя та кювети, заїзні кишені для громадського транспорту, примикання до бічних вулиць, тротуари та пішохідні доріжки, системи водовідведення, а також нанесено дорожню розмітку.

В поточному році заплановано вкласти верхній шар асфальтобетону в селах Мишин, Стопчатів та від Котиківки до Семаківців, оновити ділянки в Коломийському та Косівському районах, облаштувати тротуари в Сороках, прикрайкові лотки від Городенки до Семаківців та майданчик для стоянки автотранспорту та відпочинкову зону біля Семаківців.

Ремонт передбачає також заміну дорожніх знаків та роботу зі зміцнення узбіч.

Як раніше повідомив президент Володимира Зеленський, за два роки ініційованої ним програми «Велике будівництво» було відновлено та побудовано близько 14 тис. км доріг. Це понад 40% основної мережі доріг України.

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