П'ятий президент України Петро Порошенко виїхав із України 17 грудня 2021 року після спроби вручити йому повістку на допит. Ймовірно, таким чином політик спробував виграти час для підготовки до вистави, яка відбулася у понеділок, 17 січня, пише видання delo.ua. У матеріалі йдеться про те, що постановка була націлена на те, щоб замість образу олігарха створити для Порошенка образ опозиціонера, якого переслідує влада.

Видання наголошує, що перебування Порошенка протягом місяця за кордоном його партія намагається представити як «дипломатичне турне», яке складалося лише з двох заходів (зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі та участі у конференції «Росія — Україна — НАТО» у Польщі), на які максимум знадобилося б два дні.

«Дело» припускає, що решту часу використовували політтехнологи нардепа Порошенка для вироблення сценарію його повернення в Україну.

«Для цього Петра Порошенка пересадили з чартерного літака, якими він пересувався світом усі останні роки, в економ-клас літака авіакомпанії-лоукостера WizzAir, щоб продемонструвати суспільству, нібито влада взялася „пресувати“ такого ж звичайного громадянина, який, як і всі українці, заощаджує на перельотах», — пише «Дело».

Після прильоту до Києва подружжя Порошенків з літака пересіло у бюджетний автомобіль марки Reno, чого теж ніколи не відбувалося з п'ятим президентом України, який для пересування країною останніми роками використовував автомобілі Mercedes S-класу, зазначається в публікації.

Порошенко на бюджетному автомобілі 17 січня 2022 року (фото: газета "День")

Звичний для Порошенка Mercedes S-класу

«Саме на такому автомобілі він ще 17 грудня тікав від слідчих ДБР. Але сьогодні для правильної картинки на камери журналістів можна потерпіти та поїздити менш комфортабельною машиною. І найголовніше. Заради додаткового символізму, для підкріплення потрібного на сьогоднішній день образа, в Україну Порошенко повернувся 17 січня — рівно рік тому цього ж дня до Росії повернувся опозиціонер Олексій Навальний, якого після прильоту затримали. Цього б ніхто не помітив, якби сам Порошенко про це не згадав, виступаючи перед пресою. Чи просто так?» — пише ЗМІ.

Проте образ «українського Навального» навряд чи допоможе п'ятому президентові України отримати підтримку українського суспільства, вважає «Дело». Зокрема, через високий антирейтинг Порошенка, який, за даними соціологічної групи «Рейтинг», становить сьогодні 47%, а також тому, що такий сценарій зовсім не допоміг Віктору Медведчуку, який теж намагався створити собі образ «жертви режиму», але у підсумку українці виявилися байдужими до його долі, а його рейтинг сьогодні становить лише 1,4% (згідно з результатами опитування компанії SOCIS).

Як відомо, Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Слідство підозрює, що Порошенко після обрання президентом України у 2014 році увійшов у змову з російською владою щодо постачання в Україну вугілля з окупованих РФ територій Донецької та Луганської областей. Переговорником між Порошенком і РФ виступив кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук. Слідство встановило, що наприкінці листопада 2014 року Порошенко вимагав від керівництва Міністерства енергетики та компанії «Центренерго» ухвалювати необхідні рішення для здійснення схеми. В результаті за 2015 рік підприємства на окупованих територіях отримали від української влади майже 13 млн доларів за постачання вугілля.

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