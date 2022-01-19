«Велике будівництво»: у Києві на лівому березі біля МВЦ збудують арену для Євробаскет-2025

Україна зробить усе, щоб бути готовою до проведення матчів чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) на найвищому рівні у разі здобуття такого права.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа), інформує пресслужба ОП.

Для прийняття Євробаскет-2025 в Україні планується збудувати багатофункціональні спортивні арени у Києві та Львові. Спорткомплекси зведуть у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

У Києві нова спортивна арена з'явиться на лівому березі, поблизу Міжнародного виставкового центру. Вона розрахована на 15 880 місць і зможе прийняти фінальні матчі чемпіонату.

Львівський спорткомплекс збудують на 10 тисяч глядацьких місць. Цей майданчик зможе приймати ігри групового етапу турніру.

Введення в експлуатацію арени у Києві очікується у грудні 2024 року, у Львові — у листопаді того ж року. Багатофункціональні комплекси, розраховані на меншу кількість глядачів, будуються ще в кількох українських містах.

«Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проєктів у програмі президента України „Велике будівництво“. І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів. Крім того, для реалізації цих проєктів у нас є прекрасна взаємодія центральної та місцевої влади», — наголосив Кирило Тимошенко.

Він додав, що більшість проєктів у межах «Великого будівництва» здаються в експлуатацію раніше встановлених термінів.

Своєю чергою керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич також відзначив злагоджену роботу та високий рівень координації української центральної й місцевої влади у підготовці до Євробаскету.

«Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження», — заявив він.

Остаточне рішення щодо країни проведення Євробаскету-2025 має бути ухвалене 29 березня 2022 року в Мюнхені.

Нагадаємо, що станом на кінець минулого року в Україні в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» зробили, серед іншого, 193 стадіони та 25 басейнів.

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