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Політика

У Миколаєві за програмою Зеленського реставрують 140-річну будівлю драмтеатру

13:10 19 січня 2022
Будівля драмтеатру

Реставраційні роботи стартували у приміщенні Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, побудованому ще 1881 року. Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА.

На даний час у театрі тривають роботи з утеплення.

«Будівельники уже утеплили не тільки зовнішні стіни, а й горищне перекриття. Також проведено вогнезахисну обробку дерев’яних поверхонь горища. Замінено вікна та двері, замуровано відкоси й змонтовано фальцеву покрівлю», — розповіли в ОДА.


Реставрація театру відбувається в межах програми «Велика реставрація», яка є частиною програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». На оновлення будівлі з держбюджету виділено 39 млн грн. Востаннє ремонтні роботи тут проводилися ще у 2004 році.

Усі роботи планують закінчити до грудня 2022 року. На період реставрації театр працюватиме у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше президент Володимира Зеленський повідомив, що в межах ініційованої ним програми «Велике будівництво» стартувало комплексне відновлення об’єктів культурної та історичної спадщини, а також створення доступних маршрутів до них.

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