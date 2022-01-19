Головою СБУ замість Баканова хочуть призначити Ткаченка: версія експерта

В Офісі президента міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка планують призначити головою Служби безпеки України замість Івана Баканова. Такою інформацією у Facebook поділився політолог Олексій Голобуцький та пояснив чому.

«Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко планує очолити СБУ замість її нинішнього керівника Івана Баканова. Про це мені стало відомо від джерел в Офісі президента, — написав експерт. - Адже, з одного боку, Банкова зараз дуже незадоволена недолугою роботою Служби безпеки. Всі можливі кейси вони провалюють і лише коментують постфактум. Згадайте хоча б нещодавню хакерську атаку, що поклала сайти держорганів і установ».

Голобуцький звернув увагу на те, що сьогодні відомство Ткаченка набагато ефективніше протистоїть загрозам національній безпеці. Мінінформполітики демонструє системну роботу у сфері контрпропаганди, а їхні аналітичні прогнози «вже встигли оцінити в ОП».

«У Ткаченка більше якісних інформаторів та аналітиків, ніж у всієї СБУ. Вже сьогодні у його звіти з контррозвідки вірять більше, ніж відпискам служби», — послався політолог на своє джерело в Мінкульті.

Експерт нагадав також про останній випадок, коли міністерство Ткаченка продемонструвало свою ефективність. Йдеться про викриття експертами Мінінформполітики провокацій, що готувалися на Водохреще з боку Кремля.

«За даними Центру стратегічних комунікацій міністерства, на 19 січня окупаційні війська готували обстріл віруючих під час купелі на ставку „Цегляний“ у Петрівському районі Донецька. З метою потім звинуватити українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації. Водночас СБУ під керівництвом Баканової таку серйозну загрозу просто „не помітила“… У підсумку, на Банковій висновки зробили. І готують перестановку у Службі безпеки вже найближчим часом», — написав політолог.

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