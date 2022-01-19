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Політика

30 вантажівок випробували якість «Великого будівництва» на вантовому мосту у Запоріжжі

14:26 19 січня 2022
Вантажівки на вантовому мосту у Запоріжжі

У Запоріжжі готуються відкрити рух новозбудованим вантовим мостом через Дніпро. Для цього переправу, що добудували за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», випробували на міцність 30 вантажівок, повідомляє «Укравтодор».

«Вони зупиняються у контрольних точках для проведення замірів. Перевіряється навантаження у статиці та динаміці», — йдеться у повідомленні.

Це обов'язковий етап напередодні відкриття руху. Випробування здійснюють та контролюють ДП «ДерждорНДІ» та дві групи геодезистів, зокрема від незалежного технічного нагляду австрійської компанії iC consulenten.

Вантовий міст через Дніпро — довгобуд з 16-річною історією. Після включення його до програми президента «Велике будівництво» переправу зводять у режимі 24/7 і уже підводять до завершення.

Міст є одним із ключових об'єктів 9-кілометрової магістралі безперервного руху, що складається з шести транспортних розв’язок та 27 штучних споруд.


Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах ініційованої ним програми «Велике будівництво» вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів.

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