Інфраструктура, медицина, інвестиції: ЗМІ про результати року роботи Скічка головою Черкаської ОДА

Минулий рік для Черкащини журналісти називають роком інфраструктурних змін. Про це пише «Апостроф», підбиваючи підсумки роботи голови Черкаської ОДА Олександра Скичка за рік. Зокрема, у публікації наголошується на залученні понад 6,5 млрд грн на дороги та інші інфраструктурні проєкти в Черкаській області у 2021 році, що є рекордним показником для регіону.

«В області за рік було реконструйовано 8 приймальних відділень в опорних лікарнях. До медичних пріоритетів області на початку своєї роботи у кріслі губернатора Скичко відносив також розвиток трансплантології, та з того часу в області було проведено 34 трансплантації стовбурових клітин, 13 трансплантацій нирок та пересадка серця» , — пише видання.

Видання також звертає увагу на економічні зміни, що сталися в області за останній рік.

«За цей час Черкащина піднялася на 6 позицій у рейтингу регіонів щодо приросту податку на доходи фізосіб, мобілізувавши до бюджетів на 27% (15 млрд грн) більше, ніж роком раніше», — йдеться у дослідженні.

Крім того, за інформацією ЗМІ, попри пандемію коронавірусу, область змогла знайти оптимальні рішення для розвитку інвестиційної привабливості. Зокрема, влітку біля Чигирина норвезька компанія Scatec увела в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 55 МВт.

«А восени минулого року аграрний потенціал Черкащини поповнився інвестиціями у переробку — український підрозділ американської компанії Seed Corp у Золотоніському районі здав новий завод з переробки кукурудзи. Цей інвестиційний проєкт залучив $ 30 млн інвестицій та забезпечив роботою 200 осіб», — йдеться у матеріалі.

Не залишилася поза увагою також ефективна боротьба з коронавірусом в області.

«Черкащина стала першою в Україні областю, з якої стартувала вакцинальна кампанія, і з того часу область стабільно тримається у ТОП-5 регіонів за рівнем вакцинації населення. На сьогоднішній день в області повністю прищепили майже половину дорослого населення, і регіону поки що вдається тримати під контролем ситуацію з COVID-19», — пише видання.

Нагадаємо, Олександра Скичка було призначено головою Черкаської ОДА 29 січня 2021 року, а до цього його він був з 2019 року нардепом від «Слуги народу», обраним у мажоритарному окрузі № 197.

Фото: facebook.com/AleksandrSkichko

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