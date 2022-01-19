Прихильники Порошенка провели мітинг біля Офісу президента (відео)

Після того, як Печерський райсуд обрав запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку, його прихильники попрямували на вулицю Банкову до Офісу президента України.

Ходу до ОП очолили народні депутати від «Європейської Солідарності».

Як повідомляють Telegram-канали, Петро Порошенко, виступаючи перед прихильниками біля будівлі Печерського суду, заявив, що «настав час прикрити кришку рояля» — натякаючи на відомий номер Зеленського «Гра на роялі без рук».

Нагадаємо, що запобіжний захід Порошенку обрали за так званою «вугільною справою» — схемою постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Порошенко підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі серед представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду та створення терористичної організації.

Раніше у цій справі повідомили про підозру голові «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014−2016 роках, Володимира Демчишина оголосили у розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Тепер він повинен прибувати до суду й до прокурора на першу вимогу, а також здати закордонні паспорти.

Перед засіданням під Печерським судом зібралися прихильники п'ятого президента. Між ними та поліцією відбулися зіткнення.

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