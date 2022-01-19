Зеленський провів зустріч з Блінкеном: що говорили про можливість нападу РФ на Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув сьогодні до Києва.

Після завершення переговорів Зеленський повідомив у Twitter, що вдячний за дієву та політичну підтримку України з боку США.

«Ціню особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпечну підтримку США», — написав він.

Президент наголосив, що розраховує на посилення економічної та фінансової взаємодії. Він зазначив, що переконаний у тому, що жодного рішення щодо України без неї не буде.

Своєю чергою Держсекретар Ентоні Блінкен також розмістив коментар про зустріч з Зеленським. Він зазначив, що принцип «нічого про Україну без України» суворо дотримуватиметься.

Завтра американський політик зустрінеться з главою МЗС Німеччини Бербок. А у п'ятницю намічено зустріч з очільником російського МЗС Лавровим у Женеві.

Програма візиту Держсекретаря США до України передбачає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Фото REUTERS

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