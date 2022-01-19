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Політика

Підстава для нових жорстких санкцій: до Держдуми РФ внесли проект ухвали про визнання «народних республік»

20:26 19 січня 2022
Путін

У Державній думі РФ зареєстровано законопроєкт про визнання Росією так званих «ЛНР» та «ДНР». Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат та колишній віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.

«Окупацію вирішили формалізувати», — вважає він.

Народний обранець зазначає, що серед авторів — делегати Парламентської Асамблеї Ради Європи від Росії та ставить питання, як ПАРЄ відреагує на чергове порушення принципів.

«Це підстава для термінового запровадження найновіших жорстких санкцій проти РФ», — впевнений Ар'єв.

Проте для цього кроку потрібний рішучий голос українського президента. На жаль, нарікає Ар'єв, Зеленського поки що більше хвилює працевлаштування Андрія Шевченка та чемпіонат з баскетболу.

Після окупації Донбасу Росія офіційно не визнавала так звані «ДНР» та «ЛНР», але активно роздавала паспорти жителям окупованих територій. Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше попереджав, що Путін може підігріти конфлікт на Донбасі та визнати «ЛНР» та «ДНР».

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