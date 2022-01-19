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Політика

«Справу Порошенка влада програє, зокрема, з вини заступника голови ОПУ Андрія Смирнова», — політолог

20:32 19 січня 2022
Вадим Карасьов

Справу Порошенка влада на данному етапі програла, в тому числі і за участі заступника начальника Управління р резиденту України Андрія Смирнова, який не тільки не допрацьовував, але просто міг грати на стороні Порошенка. Таку думку озвучив на своїй сторінці у ФБ політолог Вадим Карасьов

«Справа екс-президента Порошенка зараз йде всупереч очікуванням Зеленського та Офісу президента: Печерський суд обрав запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою в держзраді та сприянні терористичним організаціям. Це, безперечно, поразка влади. Тобто, арешту, на який розраховували в ОПУ, не сталося. Що ж сталося насправді і чому так сталося? Подейкують, що у команді Зеленського цим питання займався Андрій Смирнов, заступник голови Офісу президента. Як мені розповіли джерела, він не лише не допрацьовував у цій справі, але міг грати як на стороні Зеленського, так і на стороні Порошенка, слуга двох панів», — написав Вадим Карасьов.

Він також зазначив, що Смирнов потрапив до ОПУ у 2019 році і вважався людиною Андрія Богдана, а грати на різні табори — не вперше для Смирнова, який після гарячої підтримки Революції гідності у 2015 році взявся захищати у судах екс-регіоналів Олену Лукаш та Олександра Єфремова, такий собі всеїдний професіонал.

«Що тепер? Думаю, Зеленський зіткнувся з тією реальністю, в якій ми живемо в Україні, — у нього немає професійних кадрів, а ті, що є, виконують свою роботу з урахуванням української реальності. Ймовірно, це призведе до кадрових перестановок в Офісі президента», — резюмував політолог.

Нагадаємо, 19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою в держзраді та сприянні терористичним організаціям.

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