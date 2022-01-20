Зі спортзалом і кабінетом робототехніки: у Божедарівці за програмою «Велике будівництво» модернізують ліцей

Понад 400 учнів Божедарівського опорного ліцею на Дніпропетровщині скоро навчатимуться в оновленому закладі, з теплими кабінетами і яскравими інтер’єрами. Реконструкцію ліцею ведуть в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», пише Дніпропетровська ОДА.

«У 2021-му оновили 6 шкіл у різних куточках регіону. Цьогоріч продовжуємо модернізувати навчальні заклади. Приводимо до сучасних стандартів і Божедарівський опорний ліцей. Там у розпалі — внутрішнє оздоблення», — розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

В ліцеї, який модернізують вперше за 40 років, вже завершують шпаклювання стін, монтують нову електрику, систему протипожежної безпеки і вентиляцію.

У кожному класі буде кольорова стіна біля дошки і двері, підібрані в тон. Усі приміщення зроблять безбар’єрними, для чого встановлять пандуси, ліфт і входи до кабінетів без порогів.

У спортивній залі буде припливно-витяжна установка, що гарантує виведення пари й вологи. Підлогу вкриють спеціальним неслизьким лінолеумом, стійким до ушкоджень.

Для ліцею вже закуповують обладнання кабінетів, їдальні, а також 3D-принтер і лазерні станки для кабінету робототехніки.

Поряд з навчальним корпусом ремонтують одноповерхову будівлю, де буде житло для вчителів і кімнати дитячих гуртків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що за програмою «Велике будівництво» в Україні збудували та реконструювали 200 шкіл і планують відкрити ще 300.

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