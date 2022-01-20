Назвали «професійним провокатором»: Арестович несподівано з'явився у базі «Миротворця»

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу, позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони Олексій Арестович опинився у базі сайту «Миротворець».

Інформація про нього з'явилася у «Чистилищі» у середу, 19 січня.

Автори сайту називають Арестовича «професійним провокатором» та звинувачують в «участі в актах гуманітарної агресії проти України», «свідомій участі у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України», у «дискредитації Державних органів влади та управління».

Також у «Миротворці» стверджують, що Олексій мав прізвисько «Люся», а російські пропагандисти називають його «Карамелькою».

Нагадаємо, що цього тижня Арестович повідомив ЗМІ, що звільнився зі своєї посади в Офісі президента та в українській делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу.

У Facebook колишній радник повідомив, що йому «з владою не по дорозі». Зокрема, його обурило, що держава допустила повернення п'ятого президента Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді, та дозволила йому влаштувати «шоу з прихильниками» під стінами суду. На його думку, це слабкість держави, яку не можна пробачити.

Водночас «Українська правда», з посиланням на своє джерело в Офісі президента, стверджує, що радник голови Офісу Олексій Арестович не повідомив про своє звільнення й не підписував відповідної заяви, тому формально залишається на посаді.

«В Офісі про його „звільнення“ дізналися так само як і всі — зі ЗМІ. Поки Арестович жодних документів не підписував. Тому формально він залишається радником Єрмака. І, можливо, ця співпраця буде продовжена. Єрмак та Арестович домовилися про зустріч, тому у цій історії ще рано ставити останню крапку», — сказано у повідомленні.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко звільнення Арестовича прокоментувала так: «Два роки тримали радника, який за стрибок у хаос. Ми прискакали, а радник поскакав далі».

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