«Велике будівництво» багатопрофільної лікарні у Краматорську вийшло у вертикальну площину: фоторепортаж

На будівництві Краматорської обласної багатопрофільної лікарні, яка створюється «з нуля» за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», підрядник уже провів усі підготовчі процедури та перейшов до бетонування вертикальних конструкцій.

Детальний фоторепортаж з будівельного майданчика розмістив у фейсбуці Юрій Голик.

Наразі на об'єкті вже завершено влаштування ростверків та фундаментів, обладнано внутрішні електричні мережі, підключено дві постійні мережі водопостачання. Підрядник уже розпочав бетонування колон та стін, проходить також заливання підлоги та обладнання технічних приміщень.

На будівництві лікарні щодня задіяно понад 300 фахівців та близько 40 одиниць спецтехніки.

Нова обласна лікарня у Краматорську буде багатопрофільною та зможе надавати великий комплекс послуг, зокрема таких, що раніше були недоступні для мешканців регіону. Вона стане своєрідним медичним хабом, розрахованим на обслуговування близько 2,5 млн жителів східних областей.

У 19 відділеннях лікарні зможуть надавати щоденну консультативну допомогу 600 пацієнтам на добу. Стаціонар медзакладу буде розрахований на 600 ліжок. На його базі діятимуть клінічні кафедри Донецького національного медичного університету.

Медичний комплекс включатиме також житловий будинок для медперсоналу на 50 квартир, гуртожитки для медпрацівників та студентів медуніверситету на 100 місць та готель на 100 місць для відвідувачів і пацієнтів, які проходитимуть амбулаторне лікування.

Нагадаємо, будівництво Краматорської обласної багатопрофільної лікарні в межах програми «Велике будівництво» розпочалося у липні 2021 року після візиту до Донецької області Володимира Зеленського.

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