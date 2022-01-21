Українські перевізники вимагають від Польщі виконувати Угоду про Асоціацію і збільшити квоту на вантажні перевезення

Представники Асоціації міжнародних перевізників України (АсМАП України) передали послу Польщі в Україні звернення з проханням врегулювати питання з браком дозволів, необхідних для торгівлі з країнами Європейського Союзу. Це відбулося в ході акції під польським посольством у Києві, повідомила Facebook-сторінка АсМАП.

«Україна завжди відчувала підтримку з боку Республіки Польща та її народу, особливо у період Революції гідності та агресії з боку північного сусіда. Польща однією з перших країн Європейського союзу ратифікувала Угоду про Асоціацію України з ЄС», — сказав в ході акції президент АсМАП України Леонід Костюченко.

Проте, за його словами, Польща останніми роками зменшила квоту дозволів на міжнародні автомобільні перевезення для українських перевізників з 200 до 160 тисяч на рік.

«Це негативним чином впливає на роботу експортерів і перевізників, блокує перевезення до понад десятка європейських країн, наносить економічні збитки Україні та країнам ЄС і є порушенням статті 136 Угоди про Асоціацію», — резюмував Костюченко.

Раніше повідомлялося, що з 2019 року Польща в односторонньому порядку скоротила квоту для українських автоперевізників з 200 тисяч до 160 тисяч дозволів. У серпні минулого року Польща відмовилася надавати додаткові дозволи, що призвело до того, що квоту на рік було повністю вичерпано.

На сьогодні складається критична ситуація через гострий дефіцит дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення від Республіки Польща. Через відсутність достатньої кількості дозволів неможливо буде зберегти існуючу тенденцію розвитку товарообігу не лише з Польщею, а й з іншими країнами. Для українських перевізників Польща є транзитною країною на шляху до 12 країн ЄС.

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