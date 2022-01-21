Аналізуючи нинішню геополітичну ситуацію, український дипломат, міністр закордонних справ України (у 2007−2009 роках) Володимир Огризко висловив думку, що двосторонньої зустрічі Зеленського з Путіним не буде.

Водночас український дипломат додав, що в Офісі президента України чомусь цього не хочуть зрозуміти.

«В Офісі президента чомусь не хочуть зрозуміти, що сам факт зустрічі Зеленського з Путіним, під час якої обговорюватимуть Донбас, означатиме визнання очільником Кремля своєї країни стороною конфлікту. Для них ця позиція є неприйнятною. Вони всім хочуть довести — „іх там нєт“. Відповідно, й реакція на таку зустріч є абсолютно негативною», — зазначає Володимир Огризко.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Володимир Огризко розповів й про те, яким чином Росія вже запустила режим самознищення. Також «ФАКТИ» дізнались, чому, попри анексію територій, порушення Росією кордонів інших держав, зокрема України, Молдови, Грузії, вона дотепер фактично залишилась непокараною.

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