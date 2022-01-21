28.20 / 28.43 31.89 / 32.24
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Двосторонньої зустрічі Зеленського з Путіним не буде», — Володимир Огризко

12:53 21 січня 2022
Зеленський та Путін&nbsp;— колаж

Аналізуючи нинішню геополітичну ситуацію, український дипломат, міністр закордонних справ України (у 2007−2009 роках) Володимир Огризко висловив думку, що двосторонньої зустрічі Зеленського з Путіним не буде.

Водночас український дипломат додав, що в Офісі президента України чомусь цього не хочуть зрозуміти.

Читайте також: Переговори між Байденом і Путіним: про наслідки для України розповідає дипломат

«В Офісі президента чомусь не хочуть зрозуміти, що сам факт зустрічі Зеленського з Путіним, під час якої обговорюватимуть Донбас, означатиме визнання очільником Кремля своєї країни стороною конфлікту. Для них ця позиція є неприйнятною. Вони всім хочуть довести — „іх там нєт“. Відповідно, й реакція на таку зустріч є абсолютно негативною», — зазначає Володимир Огризко.

Читайте також: Про помилки Путіна, що призведуть до розвалу РФ, та як вплинуть на Україну переговори Росії з США та НАТО: Володимир Огризко

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Володимир Огризко розповів й про те, яким чином Росія вже запустила режим самознищення. Також «ФАКТИ» дізнались, чому, попри анексію територій, порушення Росією кордонів інших держав, зокрема України, Молдови, Грузії, вона дотепер фактично залишилась непокараною.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Стриптизер Сергій Глушко

«Піпка крихітна»: чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбився знімком у мікротрусиках

Ігор Шевадзуцький

Непереможний український супертяж битиметься з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: дата та місце бою

Артем Фесько

«У мене був шок, коли почув своє ім’я»: переможець проєкту «Україна має талант» розповів, куди вкладе 250 тисяч гривень виграшу

пиріжки

Ці пиріжки виходять у всіх: дуже простий рецепт ситної та оригінальної закуски

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.