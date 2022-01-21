У Новоукраїнці готують масштабну реконструкцію стадіону за програмою «Велике будівництво»

У місті Новоукраїнка на Кіровоградщині у 2022 році будуть реконструйовані в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» центральний міський стадіон та адміністративна будівля дитячо-юнацької спортивної школи. Про це повідомляє Кіровоградська ОДА.

«Планується масштабна реконструкція. Дуже хотілося б у цьому році побачити його реалізацію. Об’єкт є проєктом програми президента „Велике Будівництво“ на 2022 рік. Я впевнений, жителі громади будуть просто у захваті після того, як побачать результат», — розповів заступник голови ОДА Андрій Лісота.

Наразі завершується розробка проєктно-кошторисної документації.

Передбачено повну реконструкцію адмінприміщення, облаштування секторів для метання ядра та стрибків у довжину, реконструкцію легкоатлетичних доріжок та огорожі території, встановлення системи освітлення, відновлення дорожнього покриття, благоустрій території стадіону та його оточення.

Нагадаємо, що до кінця минулого року в Україні в межах програм президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» і «Здорова Україна» зробили, серед іншого, 600 активних парків, 193 стадіони, 25 басейнів, 900 спортмайданчиків.

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