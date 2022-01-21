Володимир Огризко назвав найбільшу загрозу для Росії, і це не НАТО

Сьогодні Путін і його оточення створюють в РФ таку систему, яка мало чим відрізняється від радянської. За винятком того, що дехто має можливість грабувати Росію та виводити капітали за кордон. Проте все інше залишається фактично повторенням усього того, що ми вже колись проходили. Таку думку в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив український дипломат, міністр закордонних справ України (у 2007−2009 роках) Володимир Огризко.

Також дипломат зауважив, що путінський режим насправді є далеким від того, яким він себе подає світу.

«Насправді для Росії найбільшою загрозою є не НАТО, а нинішній режим, що підводить її до закономірного фіналу. Цим фіналом буде її розпад. Адже можна протримати економіку на нафті та газі ще максимум десять років, після чого даних ресурсів не вистачатиме вже навіть для внутрішніх потреб РФ. А ми знаємо, що 75% надходжень до її бюджету — нафта і газ», — зауважує Володимир Огризко.

Через 10−12 років Росія стикнеться з ситуацією, коли її скарбницю не буде чим наповнювати. Вона не хоче переходити на новітні технології, бо це потребує доволі серйозних змін у системі управління економікою, а повсюдна корупція, що створена нині в РФ в інтересах режиму, не дозволяє впроваджувати зміни.

«Плюс, як кажуть, „закатування гайок“ щодо всього того, що називається „права людини“, зубожіння населення, безправність регіонів, які фактично є колоніями центру, демографічна катастрофа тощо. Я вже не кажу про глухий кут у зовнішній політиці, у який так успішно загнала себе Росія власноруч», — додає дипломат.

Все це у підсумку дасть такий вибух, який розірве Росію на шматки. На переконання Володимира Огризко, до того часу ситуація з поверненням Україні окупованих Росією територій навряд чи буде можливою. «Але для історії 10−15 років — це лише мить. Нічого, ми дочекаємось!» — додав дипломат.

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