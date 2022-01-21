«Велике будівництво» забезпечило гірське селище на Закарпатті одним з кращих спорткомплексів області

Найближчими днями у селищі Міжгір'я Закарпатської області запрацює реконструйований у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» спорткомплекс при місцевій школі. За своїм оснащенням він стане найсучаснішим серед усіх шкіл регіону.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

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«Цей проєкт відрізняється від інших, адже реалізований він у гірській місцевості й за об’ємами та наповненням такого спортивного комплексу не має жодна інша школа нашої області», — написав Микита.

У прилеглих населених пунктах громади проживає близько 50 тисяч осіб. Спорткомплекс у Міжгір'ї стане базовим не лише для багатьох учнів сусідніх шкіл, а й для всіх мешканців колишнього Міжгірського району. Тут проводитимуться як тренування, так і змагання з різних видів спорту.

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«Враховано усе до найменших деталей, створено сучасні умови для занять фізкультурою школярів та спортом для аматорів й професійних спортсменів, враховано вимоги доступності та інклюзивності», — додав голова ОДА.

Нагадаємо, з початку реалізації програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні, серед іншого, вже було збудовано та реконструйовано 193 стадіони, 25 басейнів.

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