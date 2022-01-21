«Вірогідні зв'язки з персонами з кола Порошенка не заважають впливу Смирнова в ОПУ», — ЗМІ

Заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Андрій Смирнов фігурує у багатьох скандалах, але зберігає свою посаду, що може свідчити про його чудові навички переговорника та вміння домовитися з усіма. Про це пишуть «Коментарі» у статті «Троянський кінь» Офісу Зеленського: хто такий Андрій Смирнов і до чого тут суди та справа про держзраду Порошенка".

«Перший раунд боротьби президент Володимир Зеленський програв, адже Печерський суд Києва призначив Порошенкові мінімальний запобіжний захід — особисте зобов'язання. Причиною такого м'якого рішення судової вертикалі експерти називають соратників Володимира Зеленського, котрі є його наближеними особами в Офісі президента. Ключова фігура — заступник керівника ОПУ Андрій Смирнов», — йдеться у матеріалі.

Видання також цитує політолога Вадима Карасьова, який упевнений, що Смирнов у «справі Порошенка» не лише недоопрацьовував, а й взагалі грав на сторону Порошенка.

«Це, безперечно, поразка влади. Подейкують, що у команді Зеленського цим питанням займався Андрій Смирнов, заступник голови Офісу президента. Як мені розповіли джерела, він не лише недопрацьовував у цій справі, але міг грати як на боці Зеленського, так і на боці Порошенка, слуга двох панів», — цитують автори статті Вадима Карасьова.

За даними видання «Коментарі», Смирнов в Офісі президента займається питаннями правоохоронної системи. У зв'язку з цим у матеріалі згадується бізнесмен Сеяр Куршутов, який є фігурантом списку санкцій РНБО.

«Смирнов був адвокатом Куршутова, а також адвокатом судді Миколи Чауса. Згаданого Куршутова, до слова, називали „правою рукою“ ексдепутата БПП Олександра Грановського з низки бізнес- та „митних“ питань. Сеяр Куршутов тоді був помічником Грановського та керівником „Офісу контрабанди“ у Південному регіоні. Згідно з інформацією Blind Trust, збитки держбюджету від роботи так званого Офісу Грановського становлять близько 28 мільярдів гривень», — пишуть «Коментарі».

У матеріалі також згадується, що свого часу заступник голови ОПУ Смирнов представляв інтереси колишніх регіоналів Лукаш та Єфремова в судах, а також відомих бізнесменів Геннадія Корбана та Василя Астіона.

«Навіть після уходу з ОПУ Богдана у Смирнова зберігається величезний вплив, тому що йому довіряє та надає все більше повноважень голова ОПУ Єрмак, — пишуть „Коментарі“. — І хоча багато хто з експертів уже неодноразово зазначали, що Смирнов з його ймовірними зв'язками з Олександром Грановським, Сеяром Куршутовим та іншими персонами з кола Петра Порошенка навряд чи грає чесно, поки влада не наважується на перестановки».

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