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Політика

«Укравтодор» пояснив безпідставність звинувачень про «мільярдні втрати» з ковідного фонду

19:38 21 січня 2022
Будівництво дороги

«Укравтодор» відповів на обвинувачення щодо начебто неефективного витрачання коштів з Фонду боротьби з COVID-19. Низка ЗМІ, зазначили в агентстві, розповсюджують «маніпулятивну інформацію» про результати перевірки, яку проводила Державна аудиторська служба України (ДАСУ).

«Цифри ймовірних встановлених порушень під час проведення закупівель „Укравтодору“, на які посилаються у ЗМІ, не мають свого підтвердження ані в офіційному опублікованому Звіті Державної аудиторської служби, ні в офіційному листі цієї служби до „Укравтодору“ щодо результатів перевірки (від 21.05.2021)», — йдеться у заяві «Укравтодору».

За словами першого заступника голови «Укравтодору» Андрія Івка, всі зауваження Держаудитслужби стосуються формальних порушень на етапі закупівель, а не будівництва конкретних об’єктів.

«Зауваження стосуються випадків, коли, наприклад, не вказано адресу замовника чи не вказано мову формування пропозиції. Такі формальні порушення не впливають на саму процедуру закупівлі та її результати», — пояснив він.

В «Укравтодорі» наголошують, що говорити про мільярдні втрати бюджету, як це подають у деяких онлайн-виданнях, некоректно. Усі кошти з Фонду використано за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства — про що і зазначається у звіті.

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