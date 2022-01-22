З географією зовсім погано: нардеп Тищенко знову оскандалився з вітанням українців

«Слуга народу» Микола Тищенко, який на Різдво Христове примудрився привітати українців з Великоднем, розбурхав мережу своїм вітанням з Днем Соборності України.

Так, наразі на його сторінці викладено таке вітання: «Ми єдина, сильна та незалежна держава. Продовжуємо зшивати Україну разом».

Але раніше на цьому місці було зовсім інше привітання, де Тищенко називав Україну єдиною «від Києва до Закарпаття». Хоч повідомлення й вилучили, але, як кажуть, скріни не горять. Зокрема, його опублікував колишній народний депутат України Борислав Береза.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року нардеп наробив галасу своєю заявою про ціни на найдорожчому ринку столиці — Бессарабському. Він стверджував, що купував гречку по 12 та 28 гривень за кілограм, сало, за його словами, там коштує від 50 до 200 гривень, а яловичина — від 50 до 70 гривень.

Фото зі сторінки Миколи Тищенка у соціальних мережах

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