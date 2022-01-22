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Політика

Німецького адмірала викликали на килим після скандальних заяв про Крим та Путіна

15:31 22 січня 2022
Шенбах

Гучні заяви командувача ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про те, що Україна не зможе повернути окупований Росією Крим, не залишилися непоміченими не лише у Києві, а й у Берліні.

Шенбаху доведеться прозвітувати перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном, пише Bild.

Представник Міноборони Німеччини заявив, що слова Шенбаха не відповідають офіційній позиції відомства.

«Заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального Міністерства оборони», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, на конференції Індійського інституту оборонних досліджень адмірал Шенбах заявив, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України.

Він також заявив, що Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО, оскільки вона частково окупована.

Нагадаємо, на тлі можливого вторгнення Росії Україна почала отримувати зброю від західних партнерів. Попри офіційну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, за даними Bild, Берлін постачання зброї Києву заблокував.

Весною 2021 року президент Зеленський особисто просив Ангелу Меркель під час її візиту до Києва зняти блокаду постачання зброї, але канцлерка відповіла відмовою.

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