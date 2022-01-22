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Політика

Єрмак у Парижі зустрінеться з Козаком: про що говоритимуть

15:55 22 січня 2022
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Представники країн «нормандської четвірки» мають намір відновити обговорення конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє російське видання «КоммерсантЪ» з посиланням на свої джерела.

Імовірно, зустріч у Парижі відбудеться у вівторок, 25 січня. Німеччину представить зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер, Францію — дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, Росію та Україну — заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак та голова офісу українського президента Андрій Єрмак.

«Це перший сигнал про відновлення переговорів щодо Донбасу, після того, як вони були згорнуті, а Росія та Захід розпочали ширшу дискусію про взаємні гарантії безпеки», — пише видання.

Обговорюватимуть Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.

За інформацією ресурсу, офіційне оголошення про зустріч з'явиться найближчим часом.

Нагадаємо, у грудні 2021 року президенти України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили ситуацію на Донбасі й дійшли єдиної думки, що потрібно продовжити зустрічі у «нормандському форматі».

Під час нещодавнього візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Україну та Росію до дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі.

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