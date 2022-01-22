Вантовий міст у Запоріжжі, який мали побудувати ще 20 років тому, було завершено за 20 місяців — Зеленський

Вантовий міст-довгобуд у Запоріжжі, який почали зводити ще у 2004 році, було завершено всього за 20 останніх місяців завдяки безупинній роботі будівельників. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час відкриття верхової частини споруди у суботу, 22 січня.

«Сьогодні ми бачимо живий доказ того, що разом ми все можемо, разом ми сильніші, разом ми можемо набагато краще, разом ми можемо більше. І будівельники з різних регіонів нашої держави — і не тільки — працюючи на висоті 30−35 метрів в режимі 24/7 у +40 та -20, можуть зробити щось дійсно важливе для людей», — заявив глава держави.

За словами Зеленського, міст, який намагалися звести за чотирьох президентів України, нарешті з’єднав центр Запоріжжя та острів Хортиця. Споруду також обладнали унікальною архітектурною підсвіткою.

«150 метрів, або хмарочос у 50 поверхів — це висота його пілону. 5 футбольних полів один за одним — це довжина цього прекрасного мосту. Понад 6 тисяч тон, або 100 літаків „Мрія“ — це вага усієї споруди», — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що кінцевою метою є повністю добудувати увесь комплекс Запорізьких мостів.

«Поки неважливо хто, намагаючись додати собі балів, віднімаючи ваш час, продовжує ділити людей та множити паніку і „зраду“ в нашій прекрасній державі, ми робимо. Ми просто продовжуємо будувати Україну. І продовжимо це і далі, допоки не побудуємо її», — заявив він.

Глава держави також нагадав, що 22 січня відзначається 103-я річниця Акту Злуки. Він долучився до акції єдності, приуроченої до Дня Соборності, яка пройшла на мосту.

«Об'єднатися по-справжньому дійсно складно — тільки сильний народ може бути єдиним. Тільки єдиний народ — створити сильну країну, яка живе, яка будує лікарні, стадіони, літаки, кораблі; яка дійсно зводить знакові історичні об’єкти», — заключив Зеленський.

Запорізькі мости — це 9-кілометрова магістраль безперервного руху, що включає 6 розв’язок та 26 штучних споруд. Створювати її почали ще у 2004 році, проте незабаром роботи було призупинено. Повноцінно відновити будівництво вдалося восени 2020 року у рамках програми «Велике будівництво».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за два роки було побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів.

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