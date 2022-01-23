МЗС Великобританії назвало політика, якого у Кремлі хочуть бачити главою України: реакція Москви та Вашингтона

На тлі концентрації російських військ на кордонах України й можливого повномасштабного вторгнення, Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що в нього є інформація щодо намірів Кремля привести до влади в Києві керівників, які позитивно ставляться до Москви.

Як потенційний кандидат розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв. До списку «уряду» нібито мають увійти міністри часів Януковича.

Називаються імена колишнього віцепрем'єра Сергія Арбузова, ескглави адміністрації Януковича Андрія Клюєва, екснардепа Володимира Сівковича та колишнього прем'єра Миколи Азарова.

У CNN повідомили, що інформація британського МЗС про плани Росії щодо вторгнення в Україну та встановлення у Києві маріонеткового уряду підтверджується розвідкою США.

Своєю чергою російське МЗС назвало цю заяву дезінформацією, закликало Велику Британію «припинити провокаційну діяльність».

Сам колишній депутат Верховної Ради України Євген Мураєв заявив, що у цій інформації немає логіки, оскільки він сам перебуває під санкціями Росії. Йому заборонено в'їзд до РФ через загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, наступного тижня у Парижі мають зустрітися представники країн «нормандської четвірки». Мета зустрічі — поновлення переговорів щодо Донбасу.

583

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter