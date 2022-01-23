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Політика

У Зеленського побачили провину Порошенка у скандалі навколо Мураєва

18:09 23 січня 2022
Євген Мураєв

Британський уряд чітко розуміє, що відбувається в Україні і його представники не сказали нічого такого, що українці самі не розуміли про частину політичного спектра в Україні. Так в Офісі президента України прокоментували повідомлення щодо намірів Кремля привести до влади в Києві проросійських політиків на кшалт лідера партії «Наші» Євгена Мураєва.

Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк в коментарі для ВВС News Україна зауважив, що ще від 2014, «коли почалась війна в 2014 році, керівництво Росії використало у своїх інтересах частину хоча і маргінальних, але все ж таки чинних політичних і громадських структур і діячів», яких в Офісі президента називають «політичними проксі для постійної атаки на українське суспільно зсередини».

За його словами, у 2014−2019 роках ця частина політичного спектра не тільки не зникла, але й посилилась.

Провину ж за це у Зеленського покладають на попередника чинного президента — лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка.

«Прізвища таких осіб, як Медведчук, Мураєв, їм подібні, — це доволі небезпечна спадщина каденції Порошенка і тих помилкових кроків, які він зробив в політичній роботі», — пояснив радник голови ОП.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва у середу, 19 січня, оголосив запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку, не підтримавши клопотання звинувачення про мільярдну заставу та арешт. Натомість Порошенка відпустили під особисте зобов'язання приходити до суду і до прокурора на першу вимогу, а також здати загранпаспорти.

Фото скрін відео YouTube

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