Відомий політолог і філософ, керівник Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв вважає, що Україні потрібна єдність, щоб нашою країною не користувалися «великі візаві».

«Ми опинилися в глухому куті, пов'язаному з ультиматумами, тому, що у нас досі не просто не вирішені, а загнані у глухий кут проблеми внутрішньої національної цілісності та національної єдності. За вісім років в Україні ніхто палець об палець не вдарив, щоби створити умови для не просто відродження, а створення за суттю нової платформи об'єднання українців як політичної нації», — заявив він в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

Українська еліта, на думку політолога, має займати самостійну позицію, щоб не допускати використання України як аргументу. І це мають бути не лише декларації та гарні заяви, а й правильні вчинки.

«Незалежно від кількості танків і кулеметів у ЗСУ, українська політика має можливості шукати хоча б перехідні формули відновлення єдиного територіального, соціального та культурного простору. Але для цього потрібно розробити та почати реалізовувати іншу територіальну, політичну та культурну формулу організації України. Поки такої політики немає і поки наші великі візаві бачать ці слабкості та залежності, вони користуються Україною», — зазначив він.

Єрмолаєв вважає, що «стан національного духу» навіть «не у занепаді, а просто у бруді». «Ми робимо розумний вигляд, вигукуємо військові кличі, але при цьому виглядаємо жаліюгідно і дуже залежно. На жаль, тих, хто готовий на самостійні кроки з важкими компромісами, критично мало», — зазначив він і згадав про «величезну кількість пройдисвітів, кар'єристів, для яких і війна, і наші злидні на міжнародній арені — лише засіб для самоствердження, збереження капіталів. та підтримки власних штанів».

«Я зневажливо ставлюся до нинішньої еліти, але я не маю рецептів, як її змінити», — сказав політолог.

Ексклюзивне інтерв'ю Андрія Єрмолаєва «Ми робимо розумний вигляд, викрикуємо військові кличі, але при цьому виглядаємо жалюгідно і дуже залежно» (друга частина) та «Виклик, який кинула Росія США, виводить загрози ризику за територіальні межі Європи» (перша частина) читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Андрія Єрмолаєва у соціальних мережах

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