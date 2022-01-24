Можливий крах гегемонії долара: названо негативний сценарій розвитку подій на міжнародній арені

Політолог та філософ, керівник Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв описав найгірший варіант розвитку подій на міжнародній арені.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він заявив, що коло учасників переговорів може обмежитися американсько-російськими контактами із залученням НАТО та ОБСЄ. Причому останні можуть бути потім «посунуті».

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«Це обернеться швидким зміцненням воєнно-політичних блоків. Для НАТО це розширення. Ми бачимо, що американці намагаються пришвидшити процес на наших очах. Пані Нуланд відверто запросила до складу НАТО Швецію та Фінляндію, які завжди пишалися своєю позаблоковою політикою та певною самостійністю», — зазначив він і додав, що для Росії неминуче виникне необхідність не просто зміцнення, а повного апгрейду структур безпеки, створених у Євразії.

На його думку, росіяни можуть оформити оборонні стосунки із Китаєм. До них можуть приєднатися члени ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) та ШОС (Індія, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, РФ, Таджикистан та Узбекистан). А це — створення нової глобальної, цілком конкурентної для НАТО структури безпеки, сфера інтересів якої може поширитися і на інші континенти.

Андрій Єрмолаєв зазначив, що такий перебіг подій може лише посилити протиріччя всередині Заходу: «Подібний розкол зовсім не означає, що НАТО зміцниться. Альянс може перегрітися та луснути, як бульбашка (таке часто відбувається на фінансовому ринку)».

Політолог підкреслив, що «будь-яка велика політика відображає і велику економіку» і що «подібні струси не тільки оформлять багатополярність у сфері безпеки та геополітики, а й геоекономічну».

Він стверджує, що на практиці це може означати крах гегемонії долара. А це, найімовірніше, може запустити «привідний ремінь кризи» американської економіки, крах фондових ринків та формування нових валютних зон.

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«Для країн другого-третього ешелону, які залежать від кредитів, від фінансової допомоги та від зовнішніх інвестицій, це взагалі може обернутися катастрофою. Тому що зараз сказати складно, яким буде ланцюг банкрутств і як перерозподіляться інтереси та можливості інвесторів. Буде великий вихід інвесторів із цілої низки економік», — вважає політолог.

Ексклюзивне інтерв'ю Андрія Єрмолаєва «Ми робимо розумний вигляд, викрикуємо військові кличі, але при цьому виглядаємо жалюгідно та дуже залежно» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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