100 об’єктів за рік: Дніпропетровщина стала лідером «Великого будівництва»

Упродовж 2021 року в Дніпропетровській області здали близько 100 інфраструктурних об’єктів, серед яких дороги, школи, садочки, амбулаторії та стадіони. Це робить область лідером з реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це заявив консультант програми Юрій Голик.

«Минулого року тут втілили найбільше проєктів», — розповів він.

На Дніпропетровщині збудували і відремонтували понад 550 км доріг державного та місцевого значення. Найбільшим проєктом стало відкриття нового Південного обходу Дніпра, що звільнило місто від транзитного транспорту.

Активно розвивали інфраструктуру для дітей. За рік реконструювали 6 шкіл, термомодернізували 3 садочка і збудували ще 2 «з нуля» у Покрові та Старих Кодаках. Загалом для дітей створили 200 нових місць у садочках, а освітні заклади стали сучасними і зручними.

«Нові садочки мають оригінальну архітектуру. Вони нагадують дитячу казку. Комфортні, яскраві, доступні для людей з інвалідністю. Саме у таких умовах мають виховуватися малюки, а не в сірих та холодних будівлях», — розповів Голик.

При школах, у громадах і в містах оновили 9 стадіонів. Також відкрили нові сучасні басейни у Нікополі та Слобожанському і Олімпійський дім у Дніпрі.



Ще одним здобутком, за словами Голика, став розвиток малих групових будинків для дітей, що залишились без батьківської опіки.

«Відкрили 6 новозбудованих малих групових будинків. Там маленькі мешканці області розвиваються в атмосфері сімейного затишку», — уточнив Голик.

В галузі медицини зробили акцент на розвитку інфраструктури в малих населених пунктах. Так, за рік відкрили 16 сільських амбулаторій, в більшості яких є житло для сімейних лікарів.



За президентською програмою модернізували і оснастили 13 приймальних відділень в опорних лікарнях, що дозволить рятувати «важких» пацієнтів. Раніше, за словами Голика, раніше такі умови були лише у великих містах.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував модернізацію обласних лікарень у 2022 році за програмою «Велике будівництво». План передбачає оновлення 48 багатопрофільних клінічних лікарень для дітей і дорослих.

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