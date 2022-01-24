Схеми часів Порошенка повернулися на митницю: ЗМІ назвали ймовірних кураторів

Не без відома керівника Офісу президента в Україні нібито існує «бек-офіс» митниці, а радник голови офісу Андрія Єрмака, екскерівник першого управління ГУ контррозвідувального захисту економіки СБУ Микола Беззубенко може мати вплив на керівників щонайменше шести митниць, а також на пов'язані з ними корупційні схеми. Про це йдеться у публікації видання «Дело».

«Як повідомляють джерела, в Офісі президента було створено так званий „бек-офіс“, який контролює фактично всі схеми на митниці, відповідальним за який був позаштатний помічник Андрія Єрмака — Микола Беззубенко», — пише «Дело» та зазначає, що заступник голови ОПУ Андрій Смирнов нібито запропонував посилити митний «бек-офіс» залученням свого колишнього клієнта Сеяра Куршутова, який багато років курирував Одеську митницю ще за президента Порошенка.

Раніше видання «Коментарі» писало про те, що Андрій Смирнов у ВП займається питаннями правоохоронної системи. У зв'язку з цим у матеріалі згадувався бізнесмен Сеяр Куршутов, який є фігурантом списку санкцій РНБО.

«Смирнов був адвокатом Куршутова, а також адвокатом судді Миколи Чауса. Згаданого Куршутова, до слова, називали „правою рукою“ ексдепутата БПП Олександра Грановського з низки бізнес- та „митних“ питань. Сеяр Куршутов тоді був помічником Грановського та керівником „Офісу контрабанди“ у Південному регіоні. Згідно з інформацією Blind Trust, збитки держбюджету від роботи так званого Офісу Грановського становлять близько 28 мільярдів гривень», — йшлося у матеріалі «Коментарів».

У матеріалі зазначається, що зараз на українській митниці успішно процвітають старі схеми, які тривалий час дуже ефективно працювали за Петра Порошенка та «Офісу Грановського» і з якими, згідно з заявами чиновників і політиків, з моменту приходу нової влади у 2019 році точилася відчайдушна боротьба.

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