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Політика

«Велике будівництво» Зеленського приведе до ладу 22-кілометрову об’їзну Житомира на трасі М-06

16:54 24 січня 2022
Об'їзна Житомира на трасі М-06

Північний обхід Житомира завдовжки 22 км буде наново реконструйований після вимушеного усунення попереднього підрядника, який зірвав терміни контракту та виконав роботу з грубими порушеннями технології. Нового виконавця реконструкції об'їзної, яку на цей раз проведуть у межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», виберуть під час вже оголошеного тендеру, повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

Згідно з тендерною документацією, новій реконструкції підлягає відрізок траси міжнародного значення М-06 Київ — Чоп між селами Глибочиця та Іванівка Житомирського району.

У жовтні 2020 року контракт із попереднім підрядником, компанією SINOHYDRO, було розірвано. Цей проєкт фінансувався за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком. За умовами договору, реконструкція мала бути завершена впродовж двох років, проте, навіть з урахуванням додатково виділеного часу, об'єкт був готовий лише на 50%.

Крім цього, як показала перевірка компанії IRD ENGINEERING S.R.L., що здійснювала технагляд, через недотримання технології будівельних робіт дорога та штучні споруди почали руйнуватися.

«Північний обхід Житомира будувався з бетону, а тому демонтажні роботи вимагатимуть значних зусиль», — прокоментував перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.

«Укравтодор» для покриття витрат на нову реконструкцію об'їзної використає, в тому числі, банківську гарантію SINOHYDRO у розмірі 8 460 781,87 євро. Ці кошти вже надійшли на рахунки «Укравтодору».

Новий підрядник має повністю демонтувати дорожній одяг як на основних проїздах, так і на штучних спорудах і примиканнях. Необхідно також зміцнити основу і заново укласти дорожнє покриття.

Роботи на об'їзній розпочнуться вже цього року.

За інформацією «Укравтодору», ремонт найбільш проблемних ділянок траси М-06 у 2022 році буде також виконано у Рівненській та Закарпатській областях.

На необхідність приведення до ладу Північного обходу Житомира нещодавно звертав увагу і Володимир Зеленський, який у січні проінспектував стан доріг «Великого будівництва».

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