Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради попросилася в уряд Зеленського, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Хаос, повна фінансова руйнація, економічна, соціальна, куди ви кинули країну? Зараз наша команда виходить з дуже фундаментальною позицією. Прийшов час не просто подумати про Україну, а відкинути всі амбіції в сторону і створити уряд національної єдності», — заявила Тимошенко.

Вона повідомила, що «Батьківщина» звернеться до Володимира Зеленського із пропозиціями щодо виходу з «глухого кута» та наполягає на системних консультаціях парламенту та президента.

«Що робити з економічним, фінансовим колапсом, що зробити зараз із беззахисністю країни, що робити з тим, щоб захистити людей», — сказала Тимошенко.

За її словами, якщо зараз президент не розпочне політичні консультації на цю тему, «а країна буде без руля і вітрил далі рухатися в нікуди, країна з цього не вийде».

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