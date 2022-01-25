Спізнився, але не дочекався: у ДБР поскаржилися на Порошенка

П'ятий президент України Петро Порошенко, якому Печерський райсуд Києва визначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, прийшов до слідчого ДБР 24 січня, однак, не дочекавшися його, пішов — у Держбюро розслідувань поскаржилися на дії народного депутата та його адвокатів.

У ДБР заявили, що «Порошенко П.А. прибув на виклик, але за 7 хв залишив приміщення, не дочекавшися слідчого».

На сторінці Держбюро розслідувань виклали скріншоти відео, знятого камерою спостереження, на якій зафіксовано час появи Порошенка з адвокатами, а також їхнього виходу з будівлі. Наголошувалося, що до будівлі Бюро вони прибули із запізненням.

Фото ГБР

Фото ГБР

«Слідчий за 4 хвилини вже перебував у холі приміщення, однак ані підозрюваного Порошенка П.А., ані його захисників у будівлі вже не було. Слідчий зателефонував адвокату — Голованю І. В., але останній не повідомив причин такого поспішного залишення приміщення Бюро», — нарікали у ДБР і заявили, що «зазначені факти можуть розцінюватися як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього зобов'язань».

Ексклюзивне інтерв'ю з політиком та дипломатом Романом Безсмертним щодо справи п'ятого президента «Зеленський навіть не підозрює, що цей процес є вигідним і Порошенку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Петра Порошенка у соціальних мережах

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