«Велике будівництво»: на трасі Н-07 біля Прилук цього року перебудують одночасно міст і шляхопровід

Поблизу міста Прилуки Чернігівської області дорожники відновили ремонт ділянки траси Н-07 Київ — Суми — Юнаківка. Реконструкцію 2-кілометрової ділянки, а також шляхопроводу через залізницю та мосту через річку Удай у її складі проводять в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомляє «Укравтодор», усі роботи на ділянці та штучних спорудах планують завершити вже цього року.

Наразі робочі укріплюють крутий схил дороги. Для цього встановлюють спеціальні габіони — різновид огороджувальних конструкцій з міцної металевої сітки, які заповнюються кам'яним матеріалом.

«Штучні споруди поблизу Прилук збудовані у 70-х роках минулого століття. Дорожнє покриття було з бетонних плит. У процесі реконструкції зводяться нові штучні споруди, що за габаритами відповідають сучасному транспортному навантаженню. Старе бетонне покриття дороги замінюється на асфальтобетонне», — йдеться у повідомленні.

На час ремонтних робіт рух ділянкою закрито. Об'їзд здійснюється за маршрутами: Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин (ділянка Прилуки — Монастирище); Т-25−27 Бобровиця — Свидовець — Новий Биків — Ічня (ділянка Монастирище — Ічня); Т-25−24 Борзна — Ічня — Прилуки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах ініційованої ним програми «Велике будівництво» вже відновили понад 14 000 км доріг по всій Україні.

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